В Ейском районе полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения

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В дежурную часть Отдела МВД России по Ейскому району с сообщением о нападении обратилась местная жительница. Она сообщила, что в подъезде многоквартирного дома неизвестный мужчина ударил ее, выхватил кошелек с денежными средствами и скрылся. Сумма ущерба составила более 1 тысячи рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев.

В результате проведения оперативно-розыскных и технических мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. Ранее судимого 38-летнего местного жителя задержали по месту проживания и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Следственным отделом Отдела МВД России по Ейскому району возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. На время предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/19255344/