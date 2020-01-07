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Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в краже

Установлено, что 26-летний приезжий из Брянска, находясь в гостях в Новороссийске, похитил ноутбук стоимостью 40 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по г. Новороссийску поступило заявление от местного жителя, о том, что с его квартиры пропал ноутбук, стоимость которого  40 тысяч рублей. На место происшествия выехала следственно – оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего. Было установлено, что накануне  хозяин квартиры распивал спиртные напитки с новым знакомым. Проснувшись, ни гостя, ни ноутбука потерпевший не обнаружил.  

В результате оперативно – розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Мужчину задержали по месту пребывания в городе Новороссийске и доставили в отдел полиции. Похищенный ноутбук полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемого следственным подразделением отдела полиции Центрального района Управления МВД России по г. Новороссийску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Происшествия

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