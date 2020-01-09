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Около 400 литров алкогольной продукции изъяли из незаконного оборота полицейские города Новороссийска

Сотрудники отдела исполнения административного законодательства выявили торговую точку, где 24-летний  местный житель     организовал продажу алкогольной продукции без сопроводительных документов.

В рамках проведения рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере потребительского рынка новороссийские полицейские изъяли из незаконного оборота около 400 литров пива.

Сотрудники отдела исполнения административного законодательства Управления МВД России по городу Новороссийску выявили торговую точку, где 24-летний местный житель организовал продажу алкогольной продукции без сопроводительных документов.

В отношении правонарушителя правоохранители составили административный протокол по статье 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Кроме конфискации предмета правонарушения санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде выплаты административного штрафа.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Происшествия

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