/Происшествия/

За праздничные дни помощь спасателей ЮРПСО потребовалась 7 раз

Пять раз сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда выезжали на бытовые происшествия в Центральном и Хостинском районах города, один раз – на поиск мужчины в акватории Черного моря.

Работы  по поиску утонувшего мужчины велись с 28 декабря по 1 января. По словам звонившего в отряд очевидца, он видел тело утонувшего в воде неподалеку от пирса Адлерского железнодорожного вокзала. Сначала, из-за погодных условий – шторма и плохой видимости - спасатели проводили визуальный осмотр вдоль береговой полосы. Затем, используя водолазное снаряжение, сотрудники МЧС обследовали морское дно  в районе третьего пирса ж/д вокзала. Также на катере  «Стрингер» траверсом обследовали указанный район на удалении до 700 метров от берега. Помимо этого, спасатели провели визуальный поиск вдоль побережья - от устья реки Мзымта до Курортного городка. К сожалению, утонувшего мужчину обнаружить не удалось.

Еще один выезд на ликвидацию последствий возгорания одноэтажного здания по улице Краснофлотской был у сотрудников Адлерского и Хостинского подразделений ЮРПСО 6 января. Спасатели оказали помощь пожарным расчетам в тушении очага возгорания, общая площадь пожара составила 500 м?.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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