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Прокуратурой Брюховецкого района выявлены нарушения сроков рассмотрения заявлений граждан и индивидуальных предпринимателей о предоставлении земельных участков

Прокуратура Брюховецкого района в ходе проверки в действиях троих должностных лиц отдела имущественных отношений администрации муниципального образования Брюховецкий район выявила нарушения установленных Земельным кодексом Российской Федерации сроков рассмотрения заявлений граждан и индивидуальных предпринимателей о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

По данным фактам прокуратурой возбуждено 9 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.9 КоАП РФ (нарушение порядка предоставления земельных или лесных участков либо водных объектов), по результат рассмотрения которых мировым судом виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-bryuhoveckogo-rayona-vyyavleny-5

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Категория: Новости / Происшествия

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