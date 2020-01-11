Случайно сбитые: как гражданские самолеты гибнут из-за ошибок военных

/Происшествия/

Самолет «Международных авиалиний Украины» 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа — граждане Украины, Афганистана, Германии, Ирана, Канады, а также подданные Великобритании и Швеции.

Изначально власти говорили, что речь может идти о технической неисправности и возгорании двигателя. Однако 11 января в Тегеране признали, что силы ПВО сбили лайнер по ошибке. Boeing 737 приняли за вражескую цель, так как его маршрут проходил в непосредственной близости от «важного военного объекта». Удар по самолету нанесли в условиях повышенной боевой готовности, в которую иранскую армию привели из-за противостояния с США после убийства американцами генерала Касема Сулеймани. В тот момент иранские ПВО ждали силового ответа от Вашингтона на нанесенные несколькими часами ранее ракетные удары Ирана по американской военным базам в Ираке. Ранее президент США Дональд Трамп грозил нанести удары по 52 целям в Иране, если Тегеран осмелится мстить за смерть Сулеймани.

Рассказывая о случившемся, командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сообщил, что система ПВО Ирана приняла украинский борт за крылатую ракету, находящуюся на расстоянии 19 километров. В этот момент, по словам генерала, произошел сбой в системе связи, времени на принятие решения у оператора почти не было — всего 10 секунд, и он сделал «плохой выбор». Не слагая с иранских военных ответственности за трагедию, Хаджизаде подчеркнул, что случившееся — это «цена американских злодеяний в регионе».

Источник: https://www.ntv.ru/cards/4181/?from=push