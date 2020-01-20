Спасатели обеспечили безопасность Крещенских купаний

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В ночь с 18 на 19 января спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда совместно с сотрудниками других экстренных служб города обеспечивали безопасность сочинцев во время Крещенских купаний в Лазаревском и Центральном районах Сочи.

Днем 19 января дежурство велось в Хостинском районе города - спасатели дежурили на пляже «Кристалл» и в селе Пластунка, на оборудованной купели в реке Сочи.

В ночное время суток для освещения мест Крещенских купаний сотрудники ЮРПСО МЧС установили световые башни. Всего для контроля за безопасностью купаний сочинцев, как с воды, так и с берега, было задействовано 28 сотрудников спасательного отряда.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России