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Разработка карьера по добыче песка выявлена на сельхозземле в Красноармейском районе

При проведении контрольно-надзорных мероприятий, осуществленных специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора в отношении ООО «Вектор» в Красноармейском районе было установлено, что в результате производственной деятельности при разработке карьера по добыче песка осуществлено снятие и перемещение плодородного слоя почвы, песок складирован в валообразные кучи около котлована на открытом грунте, площадь нарушенного земельного участка составила 4776 м2.

Данный факт является нарушением ст. 13, 42 Земельного кодекса РФ, ст. 8 Федерального закона от 16 июля 1998 года №101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

По факту выявленного правонарушения юридическое и должностное лица ООО «Вектор» привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6. КоАП РФ, наложен штраф на общую сумму 50 000 руб. и выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства РФ.

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Категория: Новости / Происшествия

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