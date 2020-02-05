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Мощная лавина в Турции убила 23 спасателей

В Турции лавина накрыла примерно 300 сотрудников экстренных служб.

На востоке Турции 5 февраля, в среду, сошла лавина на автомобильную горную дорогу и накрыла многочисленную бригаду спасателей, которые занимались поисками двух человек, пропавших без вести после схода первой лавины.

По информации, вечером во вторник, 5 февраля, вблизи окруженного горами города Бахчесарай в провинции Ван, сошла лавина, которая унесла жизни 5 человек. На место схода лавины прибыли примерно 300 сотрудников экстренной службы, но они оказались в снежной ловушке – в среду днем сошла вторая лавина.

Уже известно, что вторая унесла жизни 23 спасателей. Однако в настоящее время поиски остальных продолжаются, и точно неизвестно, сколько людей на самом деле пропали.

Отметим, примерно 30 работников службы спасения оказались на больничных койках. Правоохранители уточнили, что некоторые из них сами выбрались из-под снега, а некоторых извлекли.

Ситуацию осложняет густой туман, снег и сильный ветер, сообщает Hurriyet.

Источник: https://glavred.info/world/10146953-moshchnaya-lavina-v-turcii-ubila-23-spasateley-video.html

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Категория: Новости / Происшествия

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