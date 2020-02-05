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Спасатели эвакуировали сочинцев из русла реки Кеша

4 февраля спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками АСС «Кубань-СПАС» эвакуировали из русла реки Кеша (левый приток р. Мзымта) компанию из 5-ти человек.

Переезжая реку на джипе, у сочинцев заглох двигатель, самостоятельно выбраться на берег они не могли. По словам пострадавших, они работают в телекоммуникационных компаниях и обслуживали вышки сотовой связи, установленные в этом районе.

Прибыв на место, спасатели при помощи альпинистского снаряжения навели переправу и транспортировали пассажиров и водителя автомобиля из русла реки на берег. Медицинская помощь сочинцам не потребовалась.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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