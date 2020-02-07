/Происшествия/

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета в Татарстане, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

По информации собеседника агентства, два других человека, находившихся на борту, выжили.

В пресс-службе МЧС РИА Новости подтвердили гибель одного и ранения двух людей. Там добавили, что выживших направили в больницу.

Как стало известно ранее, частный вертолет Bell с пилотом и двумя пассажирами на борту разбился в Лаишевском районе Татарстана

Авария произошла в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища, в 30 километрах от Казани.

В экстренных службах уточнили, что на место крушения вышла группа спасателей на судне на воздушной подушке.

Источник: https://ria.ru/20200207/1564417533.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru