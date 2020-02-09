Табачок без марки

/Происшествия/

Таганрогскими таможенниками в ходе проверки одного из магазинов розничной торговой сети города выявлено 9,5 килограммов табачной продукции, не имевшей специальной (акцизной) маркировки. В торговой точке таможенники обнаружили 185 пачек табачных смесей для кальянов иностранного производства (Турция, Египет, США, Иордания), не маркированных акцизными марками РФ.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП России (незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка).

Начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Таганрогской таможни Виктория Сарычева: «Табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками. Таким образом, реализация указанной табачной продукции – табака для кальяна иностранного производства – при отсутствии маркировки акцизными марками, свидетельствует о незаконном перемещении товара через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС)».

Пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, а на юридических лиц – от одной второй до двукратного размера стоимости товаров.

Товар изъят, проводится расследование.

А. Смирнов

Источник: Пресс-служба ТАГАНРОГСКАЯ ТАМОЖНЯ