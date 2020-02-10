Спасатели помогли водителю, зажатому в салоне автомобиля

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В ночь с 8 на 9 февраля спасатели ЮРПСО МЧС России выезжали в Лазаревский район городе Сочи для оказания помощи водителю автомобиля, съехавшего с дороги в обрыв на 6 километре трассы п. Большой Кичмай - п. Головинка. Сообщение о ДТП поступило в спасотряд МЧС в 22.00 от диспетчера службы «112», по ее словам, в машине была заблокирована женщина.

Прибыв на место, спасатели ЮРПСО, Лазаревского и Лооского подразделений отряда при помощи гидравлического инструмента деблокировали 36-летнюю сочинку из транспортного средства - у женщины в машине была зажата левая нога - после чего, используя альпснаряжение, сотрудники МЧС транспортировали пострадавшую на носилках к дороге и передали ее врачам Скорой помощи. Сам автомобиль «лежал» на боку, точкой опоры, не давшей ему съехать в русло реки, которая протекает чуть ниже, стало дерево.

Также, до прибытия спасателей, сотрудники Скорой оказали помощь двум детям, находившимся во время ДТП в автомобиле. Один ребенок получил травму ключицы, второй находился в состоянии стресса.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России