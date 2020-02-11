На молочно-товарной ферме в в Каневском районе выявлены многочисленные нарушения ветеринарного законодательства

/Происшествия/

При проведении внеплановой выездной проверки юридического лица ОАО «Дружба», осуществляющего деятельность по разведению, выращиванию, содержанию, убою крупного рогатого скота, выработке молока сырого и его реализации, в Каневском районе Краснодарского края, специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора установлены нарушения законодательства РФ.

На ферме при входе в санпропускник отсутствует дезковрик, не все рабочие входят в производственную зону через санпропускник, а именно находятся на рабочем месте без специальной одежды и обуви, переодевание в халаты осуществляется в подсобках при корпусах.

Не каждая партия поступающих комбикормов, подвергаются биохимическому, микробиологическому и токсикологическому исследованию в аккредитованных лабораториях.

На МТФ отсутствует ограждение с северной стороны, установлен факт нахождения бродячих животных (собаки, коты). По окончанию рабочей смены оборудование, полы и стены станков для предубойного содержания на территории убойного пункта не подвергаются очистке, мойке и дезинфекции;

В морозильной камере для хранения мяса сырья обнаружено 6 кусков мяса говядины общим весом 215 кг без овального ветеринарного клейма, которое подтверждает проведение в полном объеме ветеринарно-санитарной экспертизы, а так же без оформления ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состояние места её выхода.

Из анализа предоставленных документов установлено, что согласно накладной на перемещение животных с фермы № 4 на бойню, отправлялась телка (гр. 3-6 мес) весом 170 кг для убоя, без оформления ветеринарных сопроводительных документов о чем свидетельствует отсутствие записей в автоматизированной информационной системе «Меркурий».

За допущенные нарушения юридическое лицо и должностное лицо животноводческого комплекса ОАО «Дружба», в обязанности которого входит контроль за соблюдением ветеринарных требований и законодательства в области ветеринарии, привлечены к административной ответственности: составлено два протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ, два протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, наложены административные штрафы на общую сумму 26 тысяч рублей.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора