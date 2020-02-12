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Источник: экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в суде Москвы
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, в суде слушалось дело о вымогательстве.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Источник: https://russian.rt.com/russia/news/717496-istochnik-eks-nachalnik-upravleniya-fsin-smert?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications
Категория: Новости / Происшествия