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Источник: экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в суде Москвы

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в суде слушалось дело о вымогательстве.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Источник: https://russian.rt.com/russia/news/717496-istochnik-eks-nachalnik-upravleniya-fsin-smert?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications

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Категория: Новости / Происшествия

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