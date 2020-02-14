Внимание! Нарушители!

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Нарушителям земельного законодательства в Краснодарском крае и Республике Адыгея произведено дополнительное начисление земельного налога на общую сумму 543 473 рубля.

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора в рамках Соглашений о взаимодействии сотрудничает с органами УФНС Краснодарского края и Республики Адыгея в сфере обмена сведениями, представляющими интерес для обеих сторон и непосредственно связанных с выполнением задач и функций, возложенных на них законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В рамках такого взаимодействия Управление направляет в адрес налоговых органов материалы, свидетельствующие о нарушениях использования земель сельскохозяйственного назначения. Это позволяет налоговым органам применять к недобросовестным землепользователям повышенную ставку земельного налога, что является одним из стимулов к надлежащему использованию земельных участков.

На основании информации, направленной Южным межрегиональным управлением в органы УФНС Краснодарского края и Республики Адыгея в 2018 году, в 2020 году получена информация о произведенном перерасчете налоговой ставки земельного налога для 149 земельных участков в отношении 130 землепользователей. В результате рассмотрения материалов налоговой проверки принято решение о дополнительном начислении земельного налога на общую сумму 543 473 рубля по максимальной ставке равной 1,5 процента.

Таким образом, нерадивые землепользователи помимо штрафов по ст. 8.6, 8.7 и 8.8 КоАП РФ, несут дополнительную ответственность за неиспользование земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения» в виде повышенной ставки земельного налога.

Согласно ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и не могут превышать 0,3 процента в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства.

Для применения налоговой ставки в размере, не превышающем 0,3 процента, землепользователям необходимо соблюдать одновременно два условия: земельный участок должен быть отнесен к определенной категории или виду разрешенного использования (к землям сельскохозяйственного назначения) и использовать этот земельный участок для сельскохозяйственного производства.

Если земельный участок не используется по назначению и Россельхознадзором представлены в налоговые органы материалы, свидетельствующие о нарушении земельного законодательства, то при налогообложении такого земельного участка земельный налог исчисляется по повышенной ставке (до 1,5 процентов от кадастровой стоимости участка), установленной для «прочих земель».

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора