/Происшествия/

У правонарушителей изъяты более 460 кг пиленгаса

В ходе проведенных рейдовых мероприятий в районе поселка Кучугуры Темрюкского района Краснодарского края установлены индивидуальные предприниматели, осуществлявшие добычу (вылов) водных биологических ресурсов закидными неводами в акватории Темрюкского залива Азовского моря в нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство в регионе.
У правонарушителей установленным порядком изъяты: более 460 кг пиленгаса, 2 закидных невода, маломерное плавательное средство, руль-мотор, в отношении них проводятся процессуальные действия. Напоминаем, что в соответствии с п.17.2. Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна запрещается применение закидных неводов на удалении от береговой черты вглубь Азовского моря на расстоянии более 5 км.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

Просмотров: 53 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Непрямые выборы минувшей недели

У банков появится больше оснований для блокировки счетов

"Такая машина нужна". Эксперт назвал главное преимущество Ил-114-300

В Общественной палате оценили идею поддержки многодетных отцов

Почему России не нужна полностью контрактная армия?

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!