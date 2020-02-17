У правонарушителей изъяты более 460 кг пиленгаса

/Происшествия/

В ходе проведенных рейдовых мероприятий в районе поселка Кучугуры Темрюкского района Краснодарского края установлены индивидуальные предприниматели, осуществлявшие добычу (вылов) водных биологических ресурсов закидными неводами в акватории Темрюкского залива Азовского моря в нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство в регионе.

У правонарушителей установленным порядком изъяты: более 460 кг пиленгаса, 2 закидных невода, маломерное плавательное средство, руль-мотор, в отношении них проводятся процессуальные действия. Напоминаем, что в соответствии с п.17.2. Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна запрещается применение закидных неводов на удалении от береговой черты вглубь Азовского моря на расстоянии более 5 км.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю