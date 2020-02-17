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По инициативе прокуратуры города Геленджика заместители главы муниципального образования город-курорт Геленджик привлечены к административной ответственности за использование служебного транспорта в личных целях

Прокуратура города Геленджика в ходе проверки сведений с камер фотофиксаций  установила факты  использования четверыми  заместителями главы муниципального образования город-курорт Геленджик служебного транспорта в выходные дни без служебной необходимости.

Выявленные нарушения явились основанием для возбуждения прокурором города четырех дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.19.1 КоАП РФ (самоуправство), по результатам рассмотрения которых указанные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Кроме того, прокуратурой города внесено представление главе муниципального образования город-курорт Геленджик с целью устранения нарушений и недопущении их впредь, результаты рассмотрения которого находятся на контроле.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokuratury-goroda-gelendzhika-16

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Категория: Новости / Происшествия

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