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В зоне крушения рейса MH17 не было "Буков" сообщили СМИ со ссылкой на разведку Нидерландов. Публикацию прокомментировал заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

"Дело MH17 не было расследовано должным образом?" – задается вопросом платформа для независимых журналистов Bonanza Media. И публикует новые утечки документов Совместной следственной группы (ССГ), которая занимается расследованием катастрофы малайзийского Boeing, разбившегося в Донбассе в 2014 году.

В частности, приводится письмо военной разведки Нидерландов, в котором говорится: "очевидно, что рейс MH17 проходил за пределами всех идентифицированных и действующих украинских и российских позиций, где были развернуты системы 9K37M1 "Бук M1"".

Сообщается, что это письмо было отправлено в Национальную прокуратуру по борьбе с терроризмом 21 сентября 2016 года, за неделю до того, как ССГ провела пресс-конференцию. "Это доказательство того, что за неделю до пресс-конференции у ССГ не было информации от достоверного источника о том, что российский "Бук-М1" пересекал границу с Украиной во время конфликта", ? говорится в материале Bonanza Media.

У журналистов есть вопросы и к фотографиям, которые прилагались к делу. Сообщается, что журналисты исследовали снимки и пришли к выводу, что эти фото подвергались манипуляциям – например, изменена дата их создания.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в эфире радио Sputnik опубликованные сведения."Данная информация носит неофициальный характер, но вместе с тем это в очередной раз подтверждает, что предлоги для обвинения нашего государства были надуманными. Это подтверждает нацеленность западных политиков обвинить наше государство во всех грехах: это и история со Скрипалями, и якобы пособничество неким химическим атакам в Сирии… Это все носит явный характер инсинуации, передергивания, искажения, полного перевертывания. В любом случае, это письмо не должно оставаться без внимания", уверен Юрий Швыткин.

Летевший в Куала-Лумпур из Амстердама рейсом MH17 малайзийский Boeing 17 июля 2014 года потерпел крушение, при котором погибли все 298 человек, находившихся на борту. Киев обвинил в случившемся ополченцев, которые отмечали, что не располагают средствами, способными сбить воздушное судно на такой высоте.

Возглавляемая Генпрокуратурой Нидерландов следственная группа, куда не входит Россия, утверждает, что самолет был сбит из зенитных ракетных комплексов "Бук", якобы принадлежавших 53-й зенитно-ракетой бригаде российских Вооруженных сил из Курска.

При этом замглавы российской Генпрокуратуры Николай Винниченко отмечал, что Москва передала Амстердаму не только данные российских радаров, но и документацию, которая свидетельствует, что поразившая Boeing ракета принадлежала Украине. Однако следователи проигнорировали эти данные.

Источник: МИА «Россия сегодня»