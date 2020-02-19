В Северском районе сотрудник полиции подозревается в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибла женщина

/Происшествия/

Следственным отделом по Северскому району СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего участкового

уполномоченного отдела МВД России по Северскому району.

Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 37-летней женщины (ч.3 ст.264 УК РФ). Установлено, что в ночь на 16 февраля 2020 года полицейский двигался на своем автомобиле «БМВ» по улице Мира в поселке Ильском. По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенный скоростной режим и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Рено». В результате ДТП 37-летняя пассажирка «Рено» получила травмы и через непродолжительное время скончалась в лечебном учреждении. 2-летний ребенок погибшей, находившийся в автомобиле, доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СКР по Краснодарскому краю