Спасатели помогли туристам, заглохшим на автомобиле в лесу

/Происшествия/

18 февраля в 18.46 оперативным дежурным Южного регионального поисково-спасательного отряда от сотрудников полиции поступила информация о том, что через систему ГЛОНАСС, установленную на автомобиле, пришло сообщение о помощи. По координатам указана дорога на рекреационный объект "Орлиные скалы".

В 18.50 спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России в составе 6 человек выехали в указанный район поиска. Сотрудники МЧС обнаружили двух молодых людей на лесной дороге рядом с взятым напрокат автомобилем. Как рассказали автолюбители, в машине сел аккумулятор, поэтому они нажали кнопку «SOS», которой сейчас оснащены каршеринговые транспортные средства.

Спасатели помогли молодым людям завести автомобиль и на служебном автомобиле сопроводили их до выезда из горно-лесной местности. Медицинская помощь приехавшим в Сочи туристам из г. Самара и г. Москва не потребовалась.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России