Спасатели деблокировали из автомобиля водителя, погибшего в ДТП

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19 февраля в 15 через единую диспетчерскую службу «112» в Южный РПСО МЧС России поступило сообщение о том, что в районе второго тоннеля старой федеральной дороги «Адлер-Красная Поляна» произошло ДТП с участием двух транспортных средств, в салоне легкового автомобиля находится зажатый человек.

На место выехали 7 спасателей Краснополянского и Адлерского поисково- спасательных подразделений ЮРПСО. Сотрудники МЧС, используя

гидравлический инструмент, деблокировали водителя из автомобиля, передали сотрудникам Скорой помощи. К сожалению, от полученных травм 42-летний мужчина погиб на месте. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают жителям и гостям города о важности соблюдения скоростного режима и других правил дорожного движения, ведь от этого зависит безопасность всех его участников!

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России