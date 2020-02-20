Полицейские Новороссийска задержали подозреваемых в краже автомобиля

/Происшествия/

Установлено, что двое местных жителей 33 и 49 лет сдали похищенный «Москвич» в пункт приема металлолома.

В отдел полиции Южного района Управления МВД России по г. Новороссийску обратился местный житель с заявлением о краже.

По словам потерпевшего, неизвестные похитили его автомобиль марки «Москвич», припаркованный во дворе многоэтажного дома. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержаны местные жители 33 и 49 лет. Установлено, что мужчины зарабатывали на жизнь сбором и сдачей металлолома. Похищенный автомобиль они также отогнали на пункт приема, где их задержали сотрудники уголовного розыска. Автомобиль полицейские изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении подозреваемых следственным подразделением отдела полиции Южного района Управления МВД России по г. Новороссийску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску