Управление МВД России по городу  Новороссийску призывает граждан быть бдительными!

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700 тысяч рублей перевела мошенникам жительница Новороссийска.

В отдел полиции Южного района Управления МВД России по г. Новороссийску поступило заявление от местной жительницы о списании с ее карты денежных средств.

Заявительница сообщила о том, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что в данный момент с ее банковской карты происходит попытка списания денежных средств, чтоб не стать жертвой мошенников необходимо срочно либо обналичить, либо временно перевести деньги на другой счет, который и продиктовал потерпевшей. В течение трех дней женщина ходила к банкомату и, руководствуясь действиями звонящего якобы сотрудника банка, отправляла денежные средства со своей карты на указанный счет. Таким образом, заявительница сама перевела мошенникам 700 тысяч рублей.

Полицейские призывают жителей города не поддаваться на действия мошенников!

Банковские сотрудники никогда не звонят клиентам с просьбой перевести деньги или продиктовать конфиденциальные данные.

Единственное, о чем они могут проинформировать – о кредитных ставках и банковских картах, которые вы можете оформить в финансовой организации.

Остерегайтесь навязчивых звонков с неизвестных или скрытых абонентских номеров, например, 8499ХХХХХХХ, 8800ХХХХХХХ, 8495ХХХХХХХ и других.

Не берите трубку, если считаете себя излишне доверчивым.

Любую информацию, поступившую через Интернет или мобильный телефон он неизвестных граждан, считайте недостоверной.

Обязательно обозначьте проблему дистанционных мошенничеств в кругу родных, близких и знакомых людей, которые могут не обладать важной профилактической информацией. Тем самым вы поможете уберечь их финансовые накопления и в последующем нервные потрясения, которые неизбежны для жертв телефонных мошенничеств.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску