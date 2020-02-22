Корабельно-катерный состав ПУ ФСБ России предотвратил ущерб на 660 000 рублей

/Происшествия/

Корабельно-катерным составом ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю осуществлено мелиоративное траление в акватории Таганрогского залива Азовского моря (в районе косы Сазальникская, административно входящей в состав Щербиновского района).

В ходе проведенных мероприятий обнаружены и изъяты: 23 лессовых сети общей длиной 1330 м. В естественную среду обитания выпущены 819 экземпляров водных биоресурсов (1 севрюга, 2 шемаи, пиленгас, судак, тарань, лещ). Сумма предотвращенного ущерба государству превысила 660 000 рублей. Напоминаем, что ущерб исчисляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. N 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам». Так, за 1 экземпляр незаконно выловленной севрюги, независимо от размера и веса, помимо возникновения юридической ответственности, за причиненный государству ущерб придется возместить 70 393 руб.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю