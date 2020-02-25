ДТП на железнодорожном переезде перегона Майкоп – Ханская Северо-Кавказской железной дороги не повлияло на график движения поездов

/Происшествия/

25 февраля в 15:04 на перегоне Майкоп - Ханская Краснодарского региона СКЖД (Республика Адыгея) водитель легкового автомобиля Волга выехал на железнодорожный переезд, оборудованный исправной переездной сигнализацией, перед приближающимся маневровым тепловозом.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал. На движение поездов происшествие не повлияло.

ОАО «РЖД» призывает водителей автотранспорта к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды.

Источник: пресс-служба СКЖД