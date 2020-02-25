О проводимых мероприятиях в очаге бруцеллеза в личном подсобном хозяйстве в Майкопе

/Происшествия/

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора информирует о том, что ФГБУ «Краснодарская МВЛ» года при проведении диагностических исследований на бруцеллез диагностического материала (сыворотки крови), отобранного от лошади, принадлежащей владельцу ЛПХ Емтыль Р.М., г. Майкоп, х. Гавердовский установлен диагноз - бруцеллез лошади.

В эпизоотическом очаге, приказом начальника Управления ветеринарии Республики Адыгея от 03.02.2020 года № 9 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бруцеллезу животных», установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу животных.

В ЛПХ Емтыль Р.М. проведены следующие мероприятия:

- повторно отобрана проба крови от лошади и направлена в ФГБУ «Краснодарская МВЛ» для исследования на бруцеллез;

- проведена механическая очистка помещения и выгульной площадки, где содержалось положительно реагирующее на бруцеллез животное, после проведения механической очистки проводится ремонт стен, полов, кормушек;

- получен результат диагностического исследования сыворотки крови от лошади на бруцеллез протокол испытаний № 20-1946д, обнаружены специфические антитела к возбудителю бруцеллеза;

- лошадь, положительно реагировавшая на бруцеллез сдана на убой в санитарный день на бойню;

- проведена вынужденная дезинфекция помещения.

На сегодняшний день продолжается работа по локализации эпизоотического очага и недопущению дальнейшего распространения заболевания бруцеллеза на территории Республики Адыгея.