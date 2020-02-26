В Лазаревском районе следователи выясняют обстоятельства безвестного исчезновения двоих несовершеннолетних

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Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении подростков в посёлке Лазаревском.

По предварительным данным, вечером 25 февраля 2020 года двое 14-летних мальчиков переходили вброд устье реки Псезуапсе в посёлке Лазаревском, после чего оступились и упали, в результате чего течением реки их вынесло в акваторию Черного моря. До настоящего времени место нахождение несовершеннолетних не установлено. На место незамедлительно выехала следственная группа.

В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. С целью установления местонахождения пропавших несовершеннолетних организованы поисково- спасательные мероприятия в акватории Черного моря, а также вдоль прибрежной линии, с привлечением сотрудников Лазаревского поисково- спасательного подразделения МЧС России по Краснодарскому краю, отдела полиции (Лазаревский район) УВД по городу Сочи, волонтерских организаций. Поиски несовершеннолетних осложняются штормом в акватории Черного моря. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: Следственное управление по Краснодарскому краю