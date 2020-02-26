В Темрюкском районе проводится проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней

/Происшествия/

Следственным отделом по Темрюкскому району СКР по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летней Виктории Серой.

Установлено, что вечером 24 февраля 2020 года несовершеннолетняя ушла из дома, расположенного в переулке Лиманном станицы Голубицкой и до настоящего времени не вернулась. О безвестном исчезновении Виктории Серой ее мать сообщила в правоохранительные органы. Согласно полученным в ходе проверки данным, Виктория Серая приобрела билет на автобус, который направлялся вечером 24 февраля 2020 года в город Краснодар.

Приметы пропавшей: на вид 15-16 лет, среднего роста (165-168 см.), худощавого телосложения, волосы каштанового цвета, длинные, глаза темные, брови густые, темные, лицо овальной формы, азиатского типа. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Виктории Серой, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8(861-48) 5-19-72 или 02

Источник: Следственное управление по Краснодарскому краю