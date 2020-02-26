Таганрогская таможня защитила правообладателя наименования места происхождения товаров «ЕССЕНТУКИ №4» и «ЕССЕНТУКИ №17»

/Происшествия/

В 2019 году Таганрогской таможней была пресечена противоправная деятельность по незаконному обороту контрафактной минеральной воды,

организованная двумя местными участниками внешнеэкономической деятельности.

В ходе камеральных проверок таможенники выявили 13 товарных партий минеральной воды «Dr. ESSENT» №4», «Dr. ESSENT» №17» и «Аллея источников №17» общим количеством около 40 000 бутылок (объемами в 1,5 л и 0,5 л) стоимостью в один миллион рублей. Образцы этикеток данных бутылок были признаны экспертами регионального филиала Центрального экспертно- криминалистического таможенного управления (город Ростов-на-Дону) и самим правообладателем схожими до степени смешения с зарегистрированными наименованиями мест и способными ввести потребителей в заблуждение.

В отношении недобросовестных предпринимателей таможенники возбудили 13 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.1 КоАП России. Арбитражным судом Ростовской области заявления Таганрогской таможни о привлечении виновных лиц к административной ответственности были удовлетворены, правонарушителям назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму свыше полумиллиона рублей.

Представители нарушивших закон торговых фирм попытались оспорить вынесенное решение в вышестоящих судебных инстанциях, но Пятнадцатым Арбитражным Апелляционным судом решения арбитражных судов признаны законными и обоснованными. Кассационная инстанция(Суд по интеллектуальным правам), в которую обратились с жалобами представители торговых фирм, также подтвердила правомерность действий таганрогских таможенников.

Представители акционерного общества «Кавминкурортресурсы», являющегося основным недропользователем на территории Кавказских Минеральных Вод и правообладателем наименования места происхождения товаров «ЕССЕНТУКИ №4» и «ЕССЕНТУКИ №17», в благодарственном письме высоко оценили работу сотрудников Таганрогской таможни по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.

Источник: Таганрогская таможня