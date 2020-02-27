В Краснодаре благодаря вмешательству прокуратуры перед 32 работниками предприятия погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 9 миллионов рублей

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Прокуратура Западного административного округа г. Краснодара по коллективному обращению граждан провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в деятельности ООО «НПО Вертекс», осуществляющем научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Установлено, что перед 32 работниками организации за период июнь-декабрь 2019 года имелась задолженность по заработной плате, а также по суммам, причитающимся работникам при увольнении, в размере более 9 миллионов рублей. По данному факту прокуратура округа руководителю предприятия внесла представление. Кроме того, в отношении директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение сроков выплаты заработной платы). В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

Источник: Прокуратура Краснодарского края