В Абинском районе по инициативе прокуратуры заблокирован доступ к сайтам, содержащим сведения о способах уклонения от уплаты налогов

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Прокуратура Абинского района в ходе мониторинга сети Интернет установила 8 сайтов, на которых размещена информация о способах уклонения от уплаты налогов.

На данных Интернет-ресурсах размещалась информация об оказании услуг по изготовлению различных чеков, счетов-фактур и других документов, для их последующего использования при обращении в налоговые органы или бухгалтерию предприятий. Размещенная на сайтах информация о возможности приобретения поддельных первичных бухгалтерских документов (кассовых чеков для отчетности) направлена на пропаганду приобретения поддельных документов и на уклонения от установленной законом ответственности путем использования таким документов.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Статьей 198 УК РФ предусмотрена ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, ст.199 УК РФ – ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. С целью устранения нарушений закона прокурором в суд направлены заявления о запрете доступа к данным Интернет-ресурсам и признании информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Судом требования прокурора удовлетворены. В настоящее время доступ к указанным сайтам блокирован.

Источник: Прокуратура Краснодарского края