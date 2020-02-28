Полиция Новороссийска информирует: За два месяца этого года 55 граждан стали жертвами телефонного мошенничества!
Как распознать телефонного мошенника?
Неизвестный просит вас сообщить CVV (код на обороте) банковской карты, кодовое слово или код из смс? Как только вы услышали эту просьбу — на линии мошенник! Немедленно прервите разговор.
Вам указывают реквизиты для перевода? Ни в коем случае не переводите по ним средства, даже если легенда кажется вам убедительной. Проверяйте любую информацию! Уточняйте ФИО звонящего и детали, которые не может знать посторонний человек, обязательно свяжитесь с родными, если речь идет о них.
Вас просят предоставить какие-либо личные сведения? Не озвучивайте ничего, что связано с вашими банковскими счетами, паролями, паспортными данными, кодовыми словами.
Вам звонят с целью предупредить о мошеннической операции с вашим счетом? Выглядит все примерно так: вам звонит «сотрудник банка», клиентом которого вы являетесь, и говорит, что мошенники списывают деньги с вашего счёта или пытаются заблокировать вашу карту. Запомните – это преступники!
Поделитесь этой важной информацией с родственниками и знакомыми!
Берегите себя и своих близких.
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