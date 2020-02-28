Полиция Новороссийска информирует: За два месяца этого года 55 граждан стали жертвами телефонного мошенничества!

/Происшествия/

Как распознать телефонного мошенника?

Неизвестный просит вас сообщить CVV (код на обороте) банковской карты, кодовое слово или код из смс? Как только вы услышали эту просьбу — на линии мошенник! Немедленно прервите разговор.

Вам указывают реквизиты для перевода? Ни в коем случае не переводите по ним средства, даже если легенда кажется вам убедительной. Проверяйте любую информацию! Уточняйте ФИО звонящего и детали, которые не может знать посторонний человек, обязательно свяжитесь с родными, если речь идет о них.

Вас просят предоставить какие-либо личные сведения? Не озвучивайте ничего, что связано с вашими банковскими счетами, паролями, паспортными данными, кодовыми словами.

Вам звонят с целью предупредить о мошеннической операции с вашим счетом? Выглядит все примерно так: вам звонит «сотрудник банка», клиентом которого вы являетесь, и говорит, что мошенники списывают деньги с вашего счёта или пытаются заблокировать вашу карту. Запомните – это преступники!

Поделитесь этой важной информацией с родственниками и знакомыми!

Берегите себя и своих близких.