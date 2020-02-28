Блогер-миллионник умерла в день рождения в Москве после купания в бассейне с сухим льдом

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Два человека, в том числе 29-летний блогер-миллионник Екатерина Диденко, погибли в московском банном клубе «Девятый вал» после купания в бассейне с сухим льдом, сообщают Telegram-каналы.

«29-летняя блогер Екатерина Диденко погибла не приходя в сознание», — сообщает Telegram-канал «112».

Кроме того, по данным Telegram-канала Mash, скончался еще один человек и шестеро гостей вечеринки пострадали.

Инцидент произошел на праздновании 29-летия Диденко. Отмечается, что kед купил ее муж. Предполагалось создать с его помощью эффектный пар. Трагедия произошла после того, как сухой лед бросили в бассейн, после чего в него прыгнули гости.

«Люди начали синеть. Повезло тому, кого вытащили первым», — сообщил источник телеканала «360» в диспетчерской скорой помощи.

По предварительным данным, на месте происшествия работают четыре бригады скорой помощи.

Инцидент подтвердили ТАСС источник в экстренных службах. «В банном клубе по адресу: Коломенский проезд, 10, четыре человека упали в бассейн с сухим льдом и получили химические ожоги», — рассказал источник.

Диденко специализировалась на аптечных препаратах, она провизор и называет себя «аптечным ревизорро». На ее блог в Instagram подписаны более 1 млн человек. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/incidents/43765152/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink