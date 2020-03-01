/Происшествия/

В говяжьих сосисках армавирского производителя обнаружена ДНК курицы

В рамках выполнения государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции при проведении лабораторных исследований сосиски «Говяжьи» категории А (ГОСТ Р 52196- 2011) производства мясоконсервного комбината Армавира, установлено наличие в составе ДНК курицы.

Таким образом, фактический состав продукта не соответствует составу, заявленному производителем на маркировке, а также требованиям ГОСТа, в соответствии с которым указанная продукция была выработана. Несоответствие продукции («Колбаса полукопченая Говяжья», сосиски «Говяжьи»), является нарушением ч. 1 ст. 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880); п.106, п.112 раздела XI Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г № 68).

Данное выявление квалифицируется как административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, выдано предписание о прекращении действия декларации. Вынесено предупреждение на должностное и юридическое лицо.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

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Категория: Новости / Происшествия

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