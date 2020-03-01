В Сочи прокуратура выявила факт незаконной реализации квартиры недобросовестным застройщиком

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Прокуратура Центрального района Сочи провела проверку по обращению местной жительницы, которая приобрела жилое помещение в доме, право собственности на который не признано.

Установлено, что гражданка приобрела помещение на пятом этаже в объекте строительства по ул. Плеханова, г. Сочи, право собственности на который зарегистрировано в судебном порядке лишь на незавершенный строительством двухэтажный индивидуальный жилой дом. Разрешение на строительство пятиэтажного многоквартирного жилого дома не выдавалось.

За указанное помещение она передала застройщику денежные средства в сумме 1,4 млн рублей.

Материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Источник: Прокуратура Краснодарского края