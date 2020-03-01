За нарушение правил пограничного режима оштрафован капитан грузового судна.

/Происшествия/

Иностранное грузовое судно «MUHAMMET GUMUSTAS 4», находясь в дрейфе в исключительной экономической зоне Российской Федерации, допустило заход во временно опасный для плавания район в Черном море.

При этом, прибрежное предупреждение о временном закрытии данного района для мореплавания, должностное лицо - капитан судна получил

своевременно, но не предпринял ни каких действий для предотвращения правонарушения. За нарушение правил пограничного режима капитан судна привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.