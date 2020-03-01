Вирус африканской чумы свиней установлен на ферме ООО СХП «Дмитриевское» в Кавказском районе

/Происшествия/

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора информирует о том, что 27.02.2020 года ГБУ КК «Кропоткинской краевой ветеринарной лабораторией» при исследовании проб патологического материала (селезенка, паренхиматозные органы), отобранного от 2-х павших свиней, принадлежащих ООО СХП «Дмитриевское» (ст. Дмитриевская Кавказского района Краснодарского края) выявлен вирус африканской чумы свиней.

Постановлением губернатора Краснодарского края от 27.02.2020 № 104 установлены ограничительные мероприятия (карантин) на территории свиноводческой товарной ферме № 2 ООО «СХП «Дмитриевское», на территории убойного пункта ООО «СХП «Дмитриевское», а также на территории продовольственного склада ООО «СХП «Дмитриевское».

Специалистами Управления совместно со специалистами департамента ветеринарии Краснодарского края проводится работа по локализации очага и недопущению дальнейшего распространения заболевания на территории Краснодарского края и сопредельных территорий, в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утв. приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 мая 2016 года № 213 «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней»:

- проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации Кавказского района;

- на СТФ №2 проведен подсчет поголовья свиней (на ферме находится 394 головы свиней);

- определено место утилизации свиней;

- организована работа 3 охранно-карантинных постов;

- проводится подворный обход с целью выявления свинопоголовья.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора