В мэрии опять обыски...

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В офисах мэрии Новосибирска продолжаются обыски; силовики приходят в городскую администрацию третий раз подряд за последние две недели.

Силовики вернулись с обысками в мэрию Новосибирска сегодня, 2 марта. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил источник в администрации города. По данным собеседника, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела, о котором ранее писал Сиб.фм.

В минувшую пятницу, 28 февраля, следователи нагрянули с обыском в мэрию – они проверяют факт возможного раскрытия банковской или коммерческой тайны. В деле фигурирует ряд высокопоставленных чиновников – изымаются их личные дела.

Источник: https://sib.fm/news/2020/03/02/ni-dnya-bez-obyskov-siloviki-opyat-prishli-v-meriyu-novosibirska