В Армавирском техникуме выявлена некачественная гороховая крупа

/Происшествия/

Южным межрегиональным Управлением Россельхознадзора проведена плановая проверка в одном из государственных бюджетных профессиональных учреждений г. Армавира.

Специалисты Управления проверяли соблюдение обязательных требований при осуществлении закупок крупы для государственных нужд.

В ходе проверки было установлено, что учреждением была закуплена и использовалась для питания учащихся крупа горох колотый шлифованный 1сорта, с превышением нормы ГОСТ по показателю «изъеденные семена».

Конечно такая гороховая крупа не причинит вреда здоровью потребителей, но в то же время, закупленная на государственные средства для государственных нужд пищевая продукция оказалась низкого качества, не соответствующая требованиям стандарта. В таком случае законом определено, что такая крупа должна быть изъята из оборота, что и было предписано государственному учреждению.

За нарушение обязательных требований законодательства РФ в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки юридическое и ответственное должностное лицо учреждения, допустившее нахождение в обороте некачественной крупы, привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ.