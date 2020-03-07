Борьба с браконьерами продолжается...
Корабельным составом ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю осуществлено мелиоративное траление акватории Таганрогского залива Азовского моря против побережья Щербиновского района.
В результате проведенных профилактических мероприятий из незаконного оборота изъято:
42 лессовых сети общей длиной около 1600 метров;
1 ставная сеть длиной 50 метров;
535 шт. самоловных (красноловных) крючковых снастей.
В естественную среду обитания возвращено 324 экземпляров водных биоресурсов (пиленгас, камбала, судак, сельдь, лещ), в том числе
и 2 краснокнижные севрюги.
Сумма предотвращенного ущерба превысила 420 000 рублей.
Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю
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Категория: Новости / Происшествия