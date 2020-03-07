/Происшествия/

Борьба с браконьерами продолжается...

Корабельным составом ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю осуществлено мелиоративное траление акватории Таганрогского залива Азовского моря против побережья Щербиновского района.

В результате проведенных профилактических мероприятий из незаконного оборота изъято:

42 лессовых сети общей длиной около 1600 метров;

1 ставная сеть длиной 50 метров;

535 шт. самоловных (красноловных) крючковых снастей.

В естественную среду обитания возвращено 324 экземпляров водных биоресурсов (пиленгас, камбала, судак, сельдь, лещ), в том числе
и 2 краснокнижные севрюги.

Сумма предотвращенного ущерба превысила 420 000 рублей.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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