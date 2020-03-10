Каширские спасатели вскрыли квартиру, в которой находился мужчина без сознания

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В понедельник, 9 марта, спасатели поисково-спасательного отряда №6 ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали дверь квартиры, в которой находился пожилой мужчина в бессознательном состоянии. Случай произошел в городском округе Кашира.

Спасатель (старший смены) Владимир Толстиков рассказал, что дочь пострадавшего пришла навестить пожилого отца, но не смогла открыть дверь, так как с обратной стороны был вставлен ключ, а на звонок никто не отвечал.

«После нескольких неудачных попыток открыть дверь, женщина позвонила в единую диспетчерскую службу «112». Работники дежурной смены поисково-спасательного отряда №6 незамедлительно выехали на место происшествия», - уточнил Владимир Толстиков.

Старший смены добавил, что спасатели оперативно деблокировали дверь.

«Применив ручной инструмент, мы вскрыли дверь. В квартире находился мужчина, которому требовалась срочная медицинская помощь. Врачи Скорой помощи госпитализировали пострадавшего, предварительно диагностировав инсульт», - заключил Владимир Толстиков.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"