Эксперт Group-IB рассказал, как не попасть в "Кроличью нору"

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Тренд 2020 года среди мошенников – похищение данных россиян с помощью фишинговой схемы "Белый кролик". Сначала злоумышленники завлекают пользователей с помощью приманки, "Белого кролика", например, публикуют фейковые конкурсы с дорогими подарками от имени звезд или опросы за вознаграждение от имени банка или сотового оператора.

А потом пользователь попадает в "Кроличью нору": его перенаправляют с ресурса на ресурс и параллельно похищают персональную информацию, данные банковских карт или деньги. Об этом рассказали эксперты Group-IB.

Как не попасться в "Кроличью нору", рассказал в интервью радио Sputnik руководитель группы аналитиков Департамента защиты бренда Group-IB Антон Долгалев.

"Простейшее правило информационной гигиены – следить за тем, куда вы заходите, что качаете, что открываете, не вестись на бесплатный сыр. Всегда проверяйте доменное имя сайта, на котором вы находитесь. Не оплачивайте лотереи, выигрыши и комиссии за выигрыши, они часто используются в этой схеме. Еще один способ мошенников – реклама с известными личностями, не открывайте ее. Не забывайте, что не бывает розыгрышей баснословных сумм за репост или прохождение опроса", – сказал Антон Долгалев.

На данный момент, схема "Белый кролик" – самый распространенный способ мошенничества, отметил эксперт по интернет-безопасности.

"Уже давно нет прямого обмана в стиле "заплати мне на карту". Мошенники стали умнее, у них выстроена полноценная инфраструктура, методы работы, понимание того, что их тоже пытаются поймать", – рассказал Антон Долгалев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/