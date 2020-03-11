РПН встает на крыло

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Российские аэропорты не зря попали в список плановых проверок Росприроднадзора. Экологическое ЧП в подмосковном Бутово, в результате которого с аэродрома утекло более 50 тонн авиакеросина https://t.me/Vivodynachistotu/3364 - для России случай вполне типичный.

"Внуково" начал в буквальном смысле жечь еще в 1980-х: тогда от брошенной спички загорелась река Ликова, в которую сливали топливо для промывки двигателей. Кстати, инцидент легко может повториться и сегодня: каждую зиму из аэропорта в водоем текут тонны антиобледенительной жидкости. Река уже давно превратилась в вонючее зеленое болото, а удушливое облако токсичных испарений распространяется на несколько километров. При этом, по проекту строительство очистных сооружений по поверхностным стокам закончится не ранее 2023 года.

Начало 2000-х. В поселке Бахчиванджи Щелковского района Подмосковья на глубине менее 2-х метров под жилыми домами плещется озеро из керосина - наследие Чкаловского аэродрома, когда-то протянувшего здесь трубу для откачки топлива из ж\д цистерн. По подсчетам экспертов, под ногами людей на площади 20 Га находятся десятки тонн горючего, вылившегося из проржавевшего трубопровода.

Февраль 2016-го. Во Внуково - утечка авиационного топлива из авиалайнера Boeing 737, готовившегося к вылету в Минеральные Воды.

Июль 2016-й. Аварийный разлив нефтепродуктов на территории аэропорта «Чокурдах» ФКП «Аэропорты Севера» из-за грубых нарушений правил безопасности. Проверка прокуратуры обнаружила нарушения двух ФЗ - «О промышленной безопасности» и «Об охране окружающей среды».

Апрель 2017-го. Разлив топлива в аэропорту Тикси. Ущерб окружающей среде составил более 4 млн рублей. Общая площадь загрязнения - 1651 кв. М. Возбуждено уголовное дело о порче земли.

Октябрь 2018-го, Якутск. Разлив топлива в аэропорту после аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100, который выкатился за пределы раздолбанной обледеневшей взлетно-посадочной полосы.

Апрель 2019-го. АО «Аэропорт Толмачево» оштрафован за сброс в болотный массив «Толмачевские согры» ливневых и талых вод с территории взлетно-посадочной полосы, перрона, мест стоянок воздушных судов и рулежных дорожек.

Февраль 2020-го. Разлив топлива во время аварийной посадки Boeing-737 в аэропорту Усинска в Коми. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Жители Подмосковья уже три года обвиняют аэропорт Шереметьево в сливе химических реагентов в Клязьму. Проверки надзорщиков подтверждают: жалобы обоснованы. Миллионные штрафы не помогают - едкий запах и превышения ПДК по формальдегиду, тяжелым металлам и нефтепродуктам упорно возвращаются. С “Домодедово” ситуация примерно та же - надзорщики до сих пор пытаются взыскать с аэропорта более 55 млн рублей компенсации вреда, причиненного притоку реки Гнилуша.

По информации Союза экологических организаций Москвы, за год в России выливается в водоемы или на почву около 10-и млн тонн нефти. В 2017 году проверки Росприроднадзора выявили, что водные объекты вокруг аэропортов загрязнены продуктами распада этиленгликоля, а также продуктами смыва с ВПП на расстоянии до 15 км от водоемов.

По сути, земля рядом с каждым аэропортом (и под ним) - это бомба замедленного действия: пропитанные бензином слои могут вспыхнуть от любой искры. И если с очисткой верхнего слоя почвы нарушители еще худо-бедно справляются, на работу с водоемами их уже не хватает: это совсем другие расходы времени и денег. Поэтому дальше выплаты штрафов дело не двигается.

Источник: Телеграмм канал - Выводу на чистоту