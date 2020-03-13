Огнеборцы 302-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вынесли инвалида из горящей квартиры

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В среду, 11 марта, работники 302-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли пожилого инвалида из горящей квартиры. Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 302-й пожарной части. Работники дежурного караула в составе исполняющего обязанности начальника караула Сергея Лукьянова, пожарных Владимира Климова и Владимира Петрухина, водителя (пожарной техники) Михаила Печенова под руководством заместителя начальника пожарной части Олега Полякова оперативно выехали на место происшествия.

Заместитель начальника пожарной части рассказал, что огнеборцы эвакуировали пострадавшего из здания.

«Местные жители сообщили нам, что в горящей квартире на первом этаже проживает пожилой неходячий инвалид. Мы организовали работу звена газодымозащитной службы. Проводя разведку задымленной квартиры, мы обнаружили лежащего на полу пожилого мужчину в бессознательном состоянии. Пострадавший был эвакуирован на улицу через главный вход», - пояснил Олег Поляков.

Мужчина был передан сотрудникам скорой помощи, которые доставили его в Каширскую центральную районную больницу.

В результате слаженных и профессиональных действий дежурного караула 302-й пожарной части, удалось спасти человека и не допустить распространения пожара в многоквартирном доме.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"