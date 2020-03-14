В Новороссийске сотрудники ДПС помогли экстренно доставить ребенка в больницу

/Происшествия/

Сотрудник отдельного роту дорожно-патрульной службы ОГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску старший лейтенант полиции Николай Овчаренко, возвращаясь домой со службы, заметил на обочине дороги легковой автомобиль с включенным аварийным сигналом.

Полицейский остановился, чтобы предложить помощь. Водитель автомобиля сообщил, что проживает в городе Геленджике и везет 2-летнюю дочь в новороссийскую городскую больницу. С учетом сложившейся дорожно-транспортной ситуации и отсутствием возможности в короткие сроки добраться до медицинского учреждения, семья вызвала бригаду скорой медицинской помощи, так как девочке требовалось срочное хирургическое вмешательство. По дороге состояние ребенка значительно ухудшилось, девочка находилась практически в бессознательном состоянии.

Старший лейтенант полиции Николай Овчаренко незамедлительно связался с дежурной частью Управления МВД России по городу Новороссийску, и, объяснив ситуацию, попросил направить по указанному адресу ближайший наряд ДПС. Прибывшие на место младшие лейтенанты полиции Павел Овчаренко и Александр Батрак на служебном автомобиле экстренно доставили маму с ребенком в больницу, где девочке оказали своевременную медицинскую помощь.

В настоящее время благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску