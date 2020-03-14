Фермер из Щербиновского района заплатит 50 000 рублей штрафа за захламление земельного участка

/Происшествия/

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении ИП главы КФХ Ченокалова А.А. на земельном участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 3,4 га. в Щербиновском районе обнаружены бытовые отходы и строительный мусор (полиэтиленовые пакеты, пластиковые и жестяные бутылки, ветошь), что является не выполнением установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель и несет угрозу причинения вреда почве, как объекту окружающей среды.

Указанные отходы размещались на открытой почве (растительном покрове) и в процессе выпадения осадков, в виде дождя, снега и его последующего таяния, компоненты отходов поступали в почву и поверхностные воды.

Таким образом, данным индивидуальным предпринимателем совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

По данным фактам ИП глава КФХ Ченокалов А.А. привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с наложением штрафа на сумму 50 000 руб. Выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства РФ.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора