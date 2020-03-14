/Происшествия/

Фермер из Щербиновского района заплатит 50 000 рублей штрафа за захламление земельного участка

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении ИП главы КФХ Ченокалова А.А. на земельном участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 3,4 га. в Щербиновском районе обнаружены бытовые отходы и строительный мусор (полиэтиленовые пакеты, пластиковые и жестяные бутылки, ветошь), что является не выполнением установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель и несет угрозу причинения вреда почве, как объекту окружающей среды.

Указанные отходы размещались на открытой почве (растительном покрове) и в процессе выпадения осадков, в виде дождя, снега и его последующего таяния, компоненты отходов поступали в почву и поверхностные воды.

Таким образом, данным индивидуальным предпринимателем совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ.

По данным фактам ИП глава КФХ Ченокалов А.А. привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с наложением штрафа на сумму 50 000 руб. Выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства РФ.

 

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Военнослужащие Черноморского флота получат возможность проголосовать прямо на кораблях

Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий по всей России

Кубань принимает Эстафету Победы

Грубое нарушение водителем грузового автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП в Краснодарском крае

Школьники Кубани побывали в гостях у спецназа ЮВО в День призывника