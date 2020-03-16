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Спасатели помогли сочинке, сломавшей ногу на спуске с горной тропы

Сообщение о происшествии поступило оперативным дежурным  спасательного отряда МЧС от мужа пострадавшей сочинки.

По словам звонившего, его жена упала во время пешей прогулки по велотрассе в районе горы Ахун, в результате чего она получила перелом ноги.

Прибыв на место происшествия, спасатели и медик Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России оказали пострадавшей доврачебную помощь, наложив на поврежденную ногу иммобилиризирующую шину. Затем сотрудники МЧС на носилках транспортировали 47-летнюю туристку из горно-лесной местности  и передали врачам Скорой помощи.

 

 

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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