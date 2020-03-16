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Спасатели помогли сочинке, сломавшей ногу на спуске с горной тропы
Сообщение о происшествии поступило оперативным дежурным спасательного отряда МЧС от мужа пострадавшей сочинки.
По словам звонившего, его жена упала во время пешей прогулки по велотрассе в районе горы Ахун, в результате чего она получила перелом ноги.
Прибыв на место происшествия, спасатели и медик Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России оказали пострадавшей доврачебную помощь, наложив на поврежденную ногу иммобилиризирующую шину. Затем сотрудники МЧС на носилках транспортировали 47-летнюю туристку из горно-лесной местности и передали врачам Скорой помощи.
Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
Категория: Новости / Происшествия