Следственными органами СКР по Краснодарскому краю проводятся доследственные проверки по факту гибели граждан в результате пожаров, произошедших на территории края

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Следователи территориальных следственных отделов выясняют обстоятельства гибели трех граждан в результате пожаров в двух районах края, произошедших за истекшие сутки.

Днем 16 марта 2020 года в правоохранительные органы Красноармейского района поступило сообщение о возгорании в домовладении 57-летнего местного жителя, расположенном на улице Центральной в хуторе Крикуна. Сосед мужчины, увидев возгорание самостоятельно вытащил хозяина дома из горящего жилища и вызвал на место пожарную службу и медиков. Прибывшие пожарные локализовали возгорание, а врачи оказали хозяину домовладения медицинскую помощь, но несмотря на это, он скончался. Сосед погибшего получил ожоги конечностей, в связи с чем был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимое лечение. По данному факту Славянским межрайонным следственным отделом незамедлительно организована доследственная проверка.

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю проводится доследственная проверка по факту гибели 59-летнего местного жителя в результате пожара. По имеющимся данным, вечером 16 марта 2020 года соседи пожилого мужчины увидели задымление в его доме на улице Полевой в станице Елизаветенской. Об этом они сообщили в пожарную службу. После прибытия на место пожарных возгорание было локализовано, после чего в помещении было обнаружено тело погибшего.

Кроме того, в ночь на 17 марта 2020 года произошло возгорание легкового автомобиля, расположенного у одного из домов на улице Полевой города Краснодара. Супруга хозяина транспортного средства, увидев задымление автомобиля сообщила в пожарную службу. Прибывшие пожарные локализовали возгорание, после чего в салоне машины было обнаружено тело погибшего 66-летнего супруга женщины. По факту гибели мужчины следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара также проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, во всех случаях, предварительной причиной возгораний могло явиться неосторожное обращение с огнем, в том числе, при курении.

По всем фактам гибели местных жителей проводятся доследственные проверки, в рамках которых назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, а также будут установлены точные причины и очаги возгорания. По окончании проверок будут приняты процессуальные решения.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю