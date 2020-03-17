Прокуратура Брюховецкого района выявила нарушения законодательства об отходах производства и потребления

/Происшествия/

Прокуратура Брюховецкого района провела проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления, в ходе которой выявила нарушения в деятельности ООО «Брюховецкая – Чистая станица».

Установлено, что предприятие эксплуатировало полигон твердых коммунальных отходов без соответствующего заключения Министерства природных ресурсов Российской Федерации и в отсутствие принятого решения о включении полигона в перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации.

По данному факту прокурор района в отношении должностного и юридического лиц возбудил дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления).

По результатам рассмотрения Брюховецким районным судом указанных дел виновным лицам назначено наказание в виде административных штрафов в общем размере 170 тысяч рублей.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Источник: Прокуратура Краснодарского края